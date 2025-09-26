أكد مدرب ليفربول آرني سلوت، أن إدارة ناديه دفعت كامل قيمة عقد اللاعب البرتغالي الراحل ديوغو جوتا لعائلته، بعد وفاته المأساوية مطلع يوليو الماضي.

وكان جوتا قد توفي برفقة شقيقه أندريه سيلفا خلال رحلة من إسبانيا إلى إنجلترا، أثناء محاولتهما اللحاق بعبّارة للعودة إلى ليفربول.

عقد جوتا مع الريدز كان يتبقى له عامان عند وفاته، إذ زعمت تقارير برتغالية في وقت سابق من هذا الصيف أن النادي سيلتزم بكامل بنود عقده، وأكد سلوت هذه البادرة في حديثه عن وفاة المهاجم، كاشفاً أن مجموعة فينواي الرياضية دفعت كامل قيمة عقده لدعم عائلة اللاعب.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة «ليفربول إيكو»: «ملاك النادي يتعرضون للانتقاد بشكل أساسي، مثل المديرين الفنيين، لكن الطريقة التي تعاملوا بها بعد وفاة جوتا، من خلال دفع قيمة العقد كاملة لزوجته وأطفاله أمر جدير بالثناء».

وقال المدرب الهولندي:«ربما يعتقد الناس أن هذا أمر طبيعي، لكنه ليس كذلك في كرة القدم».