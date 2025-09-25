يواجه المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، عقوبة مالية كبيرة تٌقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، بسبب احتفاله المثير للجدل خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي.

وكان ليفربول قد حقق فوزاً صعباً بنتيجة 2-1، إذ سجّل إيكيتيكي هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه احتفل بخلع قميصه، ما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي طُرد من المباراة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن إيكيتيكي بدأ مسيرته مع ليفربول بشكل قوي، إذ سجل أربعة أهداف في عدد محدود من المباريات، لكن هذا التألق لن يُعفيه من العقوبة المالية، إذ من المرجح أن يُخصم من راتبه أجر أسبوعين بسبب «سوء الانضباط».

ويتقاضى إيكيتيكي راتباً أسبوعياً يُقدّر بـ200 ألف جنيه إسترليني، ما يعني أن مجموع الغرامة سيصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

من جانبه، علّق المدير الفني لليفربول آرني سلوت على الواقعة، واصفاً تصرف اللاعب بأنه «غبي»، إذ قال: «قلت له: إذا كنتَ قد سجلت هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87، بعد أن راوغت ثلاثة لاعبين وسددت الكرة في الزاوية العليا للمرمى، ربما كنتُ سأتفهم احتفالك، لكنني من المدرسة القديمة، ورغم أنني لم ألعب على هذا المستوى، إلا أنني سجلت بعض الأهداف، ولو كنت مكانك، لكنت التفتُّ إلى فيديريكو كييزا وقلت له: (هذا الهدف يعود لك)، ما فعله إيكيتيكي لم يكن تصرفاً ذكياً أنت تسميه غبياً، وأنا أيضاً كذلك».