حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، مساء أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجّل الأرجنتيني جوليان ألفاريز ثلاثية أتلتيكو مدريد «هاتريك» في الدقائق 15 و80 و88.

في المقابل، جاء هدفا رايو فاليكانو عن طريق كل من بيب شافاريا وألفارو غارسيا ريفيرا في الدقيقتين 1+5 و77.

ويُعد هذا الانتصار هو الثاني فقط لفريق المدرب دييغو سيميوني في جميع المسابقات هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي سيواجهه في ديربي العاصمة الإسبانية السبت القادم.