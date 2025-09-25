تحديد موعد «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، أمس (الأربعاء)، عن موعد «كلاسيكو» الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في «الليغا».

وحددت الرابطة يوم 26 أكتوبر القادم، في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت إسبانيا (الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، موعداً لإقامة الكلاسيكو على ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وستكون هذه المواجهة الأولى لتشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد أمام برشلونة.

ريال مدريد يتصدر «الليغا» بالعلامة الكاملة

ويتصدر «الميرنغي» جدول ترتيب «الليغا» بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 18 نقطة من أول ست مباريات، متقدماً بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة من المقرر أن يخوضها اليوم (الخميس) أمام ريال أوفييدو.