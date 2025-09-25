مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد.
مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد.
تأهلت فرق مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل وتوتنهام إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، مساء أمس (الأربعاء).

وفاز مانشستر على هدرسفيلد بهدفين نظيفين سجلهما فيل فودين (د:18)، وسافينيو (د:74).

وتغلب أرسنال على بورت فايل بهدفين نظيفين، وسجل إيبيريتشي إيزي هدفه الأول بقميص ناديه الجديد (د:8)، وحسم تروسارد الفوز لفريقه (د:84).

وفي الوقت نفسه، اكتسح نيوكاسل برادفورد سيتي بنتيجة 4-1بفضل هدفين من غويلينتون (د:17 و75) وأوسولا (د:19 و87).

وحقق توتنهام فوزاً بثلاثية نظيفة على دونكاستر، بفضل هدفي بالينيا (د:14) وبرينان غونسون (د:90+4)، إضافة إلى هدف عكسي من ماكغراث (د:17).

