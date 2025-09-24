حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء)، على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني «لا ليغا».

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28، وفرانكو ماستانتونيو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، قلّص إيتا يونغ الفارق لصالح ليفانتي في الدقيقة 54، قبل أن يعيد كيليان مبابي الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ولم يكتف مبابي بذلك، بل أضاف الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط، مؤكداً هيمنة «الميرينغي» على مجريات اللقاء.

ريال مدريد يحلّق وحيداً

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة، متصدراً جدول ترتيب الليغا بفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة، حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة من المقرر أن يخوضها أمام ريال أوفييدو يوم الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند أربع نقاط، ليبقى في المركز السادس عشر.