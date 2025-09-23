عاماً بعد عام، تتضاءل فرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، خصوصاً مع تقدّمه في السن (33 عاماً).

ورغم موسم فردي استثنائي، شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، إضافة إلى فوزه بجائزتَي هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب، فإن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أضعف من حظوظه في سباق الجائزة الفردية الأهم في العالم.

وفي نهاية المطاف، تُوج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية 2025، خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس (الإثنين) على مسرح «دو شاتليه» في العاصمة الفرنسية باريس.

ترتيب الكرة الذهبية 2025

1- عثمان ديمبلي (فرنسا - باريس سان جيرمان)

2- لامين يامال (إسبانيا - برشلونة)

3- فيتينيا (البرتغال - باريس سان جيرمان)

4- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

5- رافينيا (البرازيل - برشلونة)

6- أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

7- كيليان مبابي (فرنسا - ريال مدريد)

8- كول بالمر (إنجلترا - تشيلسي)

9- جيانلويجي دوناروما (إيطاليا - باريس سان جيرمان ثم مانشستر سيتي)

10- نونو مينديز (البرتغال - باريس سان جيرمان)

11- بيدري (إسبانيا - برشلونة)

12- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا - نابولي ثم باريس سان جيرمان)

13- هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونيخ)

14- ديزيريه دويه (فرنسا - باريس سان جيرمان)

15- فيكتور غيوكيريس (السويد - سبورتينغ لشبونة ثم أرسنال)

16- فينيسيوس جونيور (البرازيل - ريال مدريد)

17- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - برشلونة)

18- سكوت مكتوميناي (أسكتلندا - نابولي)

19- جواو نيفيز (البرتغال - باريس سان جيرمان)

20- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين - إنتر ميلان)

21- سيرهو غيراسي (غينيا - بوروسيا دورتموند)

22- أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين - ليفربول)

23- جود بيلينغهام (إنجلترا - ريال مدريد)

24- فابيان رويز (إسبانيا - باريس سان جيرمان)

25- دينزل دومفريس (هولندا - إنتر ميلان)

26- إيرلينغ هالاند (النرويج - مانشستر سيتي)

27- ديكلان رايس (إنجلترا - أرسنال)

28- فان ديك (هولندا - ليفربول)

29- فلوريان فيرتز (ألمانيا - باير ليفركوزن ثم ليفربول)

30- مايكل أوليس (فرنسا - بايرن ميونيخ)