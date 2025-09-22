أقترب الإنجليزي هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ الألماني من تحطيم رقم قياسي جديد، من المنتظر حدوثه أمام فريق بريمن يوم الجمعة القادم في الجولة السادسة للدوري الألماني.إذ بإمكانه أن يصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع نادٍ في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، إذ يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط في لقاء فريقه القادم أمام فيردر بريمن.ويملك لقب أسرع لاعب تمكّن من ذلك حالياً كل من الأسطورة البرتغالية كريستاينو رونالدو، إذ تمكن من الوصول للهدف رقم 100 في 105 مباريات مع فريقه السابق ريال مدريد، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي حالياً وبروسيا دورتموند سابقاً.فيما خاض هاري كين 103 مباراة تمكن من خلالها تسجيل 98 هدفاً، ويحتاج في مباراته رقم 104 لتسجيل هدفين للوصول للهدف رقم 100 ونزع الصدارة من رونالدو، أما في حالة عدم تمكنه من ذلك، فإنه يستطيع معادلة رقم الثنائي رونالدو وهالاند خلال مواجهة بافوس في دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر.أسرع 10 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في الدوريات الخمسة الكبرى:1- كريتسانو رونالدو (ريال مدريد) 105 مباريات2- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 105 مباريات3- لويس سواريز (برشلونة) 120 مباراة4- زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) 124 مباراة5- كريستيانو رونالدو (جوفنتوس) 131 مباراة6- رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 131 مباراة7- إدينسون كافاني (نابولي) 135 مباراة8- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 136 مباراة9- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 137 مباراة10-كريستيان فييري (إنتر ميلان) 138 مباراة