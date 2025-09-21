لم يخفِ فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، غضبه بعد استبداله في الدقيقة 77 خلال فوز فريقه على إسبانيول بهدفين دون رد، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

الجناح البرازيلي لم يلعب 90 دقيقة كاملة في أي مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

وعندما شاهد فينيسيوس الجهاز اللوحي الذي يحمل رقم استبداله، ألقى بزجاجة الماء التي كان يشربها على خط التماس، ورفع ذراعيه معترضاً بوضوح على قرار مدربه.

تشابي ألونسو يدافع عن قراره

وعبر تشابي ألونسو عن تفهمه لإحباط فينيسيوس من قرار الاستبدال، لكنه دافع في الوقت نفسه عن سياسة التناوب التي يتبعها.

وقال مدرب ريال مدريد: «الشيء الوحيد الذي كان ينقص فينيسيوس هو تسجيل هدف، استبدلته عندما كان في أفضل حالاته، ربما كان بإمكاني الانتظار قليلاً قبل استبداله، لكنني أردت إشراك لاعبين جدد في مركز الجناح».