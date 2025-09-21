استهل المدرب المخضرم جوزيه مورينيو حقبته الثانية مع بنفيكا بفوز سهل على إيه في إس بثلاثية نظيفة، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

افتتح سوداكوف أهداف بنفيكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل بافليديس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف إيفانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز، رفع بنفيكا رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بورتو، في حين بقي رصيد إيه في إس نقطة واحدة في المركز الـ18 (الأخير).

عودة بعد ربع قرن

وكان بنفيكا قد أعلن الخميس الماضي عودة المدرب جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجدداً، بعد مرور 25 عاماً على تجربته الأولى مع النادي.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا بنهاية موسم 2026-2027، مع وجود خيار للطرفين بإنهاء العقد عقب نهاية هذا الموسم.