واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته وهيمن على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم اليوم (السبت)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.

وأحرز هدفي ليفربول كل من: الهولندي راين خرافنبرخ (د: 10) والفرنسي هوغو إيكيتيكيه (د: 29)، فيما أحرز هدف إيفرتون السنغالي إدريسا غاي (د: 58).

وافتتح الهولندي راين خرافنبرخ البالغ 23 عاما التسجيل من كرة ذكية نصف طائرة، بعد تمريرة في العمق من النجم المصري محمد صلاح (د: 10)، وبعد هدفه لعب خرافنبرخ دور صانع الألعاب إذ مرر كرة لزميله إيكيتيكيه الذي سيطر على الكرة وسددها مباشرة في المرمى كهدف ثان لليفربول (د: 29)، وفي واحد من أجمل أهداف الجولة قلص السنغالي إدريسا غاي النتيجة لإيفرتون بعد أن سيطر اليمان ندياي على الكرة ومررها قصيرة داخل منطقة الجزاء لزميله إدريسا الذي سددها قوية في الزاوية العليا على يسار الحارس اليسون كهدف أول لإيفرتون (د: 58)، واستمرت النتيجة كما هي عليه إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز ليفربول بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي ويصل للنقطة 15 متربعا على صدارة الدوري، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه كريستال بالاس، فيما تلقى إيفرتون الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 7 نقاط، وسيواجه ضيفه وست هام في الجولة القادمة.
