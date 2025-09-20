يخوض مانشستر يونايتد لقاءً صعباً على ملعبه أولد ترافورد، أمام نظيره فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.يدخل الفريقان هذا اللقاء بحثاً عن إرضاء جماهيرهما بالنقاط الثلاث بعد تعثرهما في آخر مباراة خاضها الفريقان، ففي الوقت الذي يعاني فيه صاحب الأرض والجمهور فريق مانشستر يونايتد الأمرين بعد أن خسر مباراتين من أرسنال في لقاء افتتاح الدوري ومن مانشستر سيتي في الديربي في الجولة الماضية، وما بينهما تعادل مع فولهام وانتصر على بيرنلي، ليحصد 4 نقاط، في المركز الـ14 وهو مركز لا يليق بنادي بحجم مانشستر يونايتد.فيما يدخل فريق تشلسي هذا اللقاء بعد أن بدأ الدوري بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس، ومن ثم انتصر بخماسية على وست هام مقابل هدف، وحقق فوزه الثاني على فولهام بهدفين دون مقابل، وعاد للتعادل مجدداً مع برنتفورد بهدفين لكل منهما ليحصد 8 نقاط محتلاً المركز الخامس، لكنه تلقى خسارة ثقيلة يوم الأربعاء الماضي من مضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف في افتتاحية دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية؛ لذا يسعى لتعويض جماهيره بالفوز في لقاء الليلة وحصد النقاط الثلاثة للمنافسة على مراكز المقدمة.