يرى الفرنسي تييري هنري، أسطورة نادي أرسنال، أن مواطنه عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، عن جدارة واستحقاق.

وخلال ظهوره في برنامج رياضي على قناة «CBS»، طُلب من هنري وزميله المحلل جيمي كاراغر اختيار قائمة تضم 6 مرشحين مفضلين لنيل الجائزة.

كاراغر، مدافع ليفربول السابق، قدّم قائمته التي ضمّت: (عثمان ديمبيلي، لامين يامال، أشرف حكيمي، كيليان مبابي، رافينيا، ومحمد صلاح)؛ لكنه لم يُحدد مرشحاً أول للفوز بالجائزة.

أما هنري، فلم يتردد في التعبير عن رأيه، وقال ممازحاً كاراغر: «قائمتك مختلفة تماماً عن قائمتي».

اسم واحد يتكرر 6 مرات !

وفاجأ الفرنسي تييري هنري الحضور باختيار اسم عثمان ديمبيلي 6 مرات، تأكيداً على قناعته المطلقة بأحقيته في الفوز.

وعلّق هنري قائلاً: «يمكننا الحديث عن العديد من اللاعبين، لكن بالنسبة لي، هو الأفضل، أتذكر أنني قلت خلال مباراة مانشستر سيتي: إذا تمكّن من إنهاء الهجمات التي يبدأها، فسيكون الأفضل في العالم، وهذا ما حدث، أعتقد أنه سيتوّج بالكرة الذهبية، ولا جدال في ذلك».