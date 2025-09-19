أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، اليوم (الجمعة)، أن مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 1 أكتوبر القادم، لن تجرى على ملعب «كامب نو»، بسبب تأخر التراخيص الإدارية، وسيحتضنها الملعب الأولمبي في مونتجويك.وقال برشلونة في بيان: «يواصل النادي العمل من أجل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو في الأيام القادمة»، مضيفا: «لكن في الوقت الحالي، ستُنظم مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك».وكان برشلونة استهل مشواره القاري بالفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 2ـ1، الخميس، في حين أمطر سان جيرمان شباك أتالانتا الإيطالي 4ـ0، الأربعاء.وغادر النادي الكاتالوني ملعبه «كامب نو» في نهاية موسم 2022ـ2023 لبدء أعمال تجديد، معلنا حينها إعادة افتتاح جزئي في نوفمبر 2024.لكن الموافقات الإدارية لا تزال متأخرة، وبينما ينتظر الضوء الأخضر، سيستقبل برشلونة ثاني الدوري الإسباني، سان جيرمان في الأول من أكتوبر على ملعب مونتجويك، كما سيواجه خيتافي الخامس، الأحد، على ملعب يوهان كرويف أمام ستة آلاف متفرج فقط، كما حدث أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.خاض برشلونة في الموسمين الماضيين مبارياته على أرضه في ملعب مونتجويك الأولمبي، فيما تم تأجيل موعد العودة إلى «كامب نو» مرارا.ويعتزم بطل إسبانيا إعادة افتتاح جزئي للملعب بسعة محدودة، بينما ستستمر أعمال إعادة البناء حتى عام 2026.وقدّر النادي تكلفة مشروع التجديد بنحو 1.5 مليار يورو، على أن تصل السعة الاستيعابية إلى 105 آلاف متفرج، وهو رقم قياسي في أوروبا.