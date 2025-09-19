«لويس كومبانيس» يحتضن قمة برشلونة وباريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الجمعة)، أن مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ستقام على ملعب «لويس كومبانيس»، الذي استضافها في الموسمين الماضيين.

ويلعب برشلونة ضد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الأول من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وقال برشلونة في بيان: «يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو خلال الأشهر القادمة».

النادي الكتالوني كان يأمل في العودة إلى ملعبه الجديد كامب نو في بداية هذا الموسم، لكن تأخر الحصول على التصاريح اللازمة للعودة، أجبره على اللعب في مكان آخر.





بداية مثالية لبرشلونة وباريس

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بانتصار ثمين على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 2-1. في المقابل، حقق العملاق الباريسي فوزا ساحقا على أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد.