عاد المدرب المخضرم جوزيه مورينيو إلى تدريب بنفيكا البرتغالي، بعد 25 عاماً من رحيله عن النادي، إلا أن استمراره في منصبه قد لا يدوم طويلاً.

وبحسب الإعلان الرسمي، يتضمن عقد مورينيو الجديد مع بنفيكا بنداً يتيح للطرفين (النادي والمدرب) إنهاء التعاقد في الموسم الثاني (2026-2027)، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام بعد نهاية الموسم الجاري.

المرشح الأوفر حظاً

وربما يعود إدراج هذا البند إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نادي بنفيكا، المقررة في 25 أكتوبر القادم، وفقاً لما ذكرته شبكة «ليفربول إيكو» البريطانية.

وأضافت الشبكة أن جواو نورونيا لوبيز، المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة النادي، يضع نصب عينيه التعاقد مع مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم، وقد شوهد بالفعل في ملعب «لاتحاد» لحضور ديربي مانشستر الأحد الماضي، ما يعزز شائعات اتصاله بالمدرب البرتغالي الشاب.

المرشح المنافس

في المقابل، فإن المرشح المنافس كريستوفاو كارفاليو، وهو أحد ستة مرشحين على منصب الرئاسة، لديه رؤية مختلفة، إذ يطمح للتعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول.

ويؤكد كارفاليو، المحامي البالغ من العمر 52 عاماً، أنه أجرى تواصلاً مباشراً مع كلوب، ويعتقد أن بإمكانه إقناعه بتولي تدريب بنفيكا، بل ذهب إلى حد القول إنهما معاً قادران على قيادة الفريق نحو لقب دوري أبطال أوروبا.