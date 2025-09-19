حقق فريق كلوب بروج البلجيكي نتيجة تاريخية على ضيفه موناكو الفرنسي بالفوز عليه 4/ 1، في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.شهد اللقاء بداية قوية لفريق موناكو الذي تحصل على ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاقة اللقاء، إلا إن حارس كلوب بروج سيمون مينيوليه تصدى لتسديدة ماغنيس أكيلوش، ليرد أصحاب الأرض بإحراز الهدف الأول عن طريق الألماني المنفرد نيكولو تريسولدي الذي ركل الكرة من مسافة قريبة إلى يمين الحارس السويسري للضيوف فيليب كون (د: 32)، وعزز النيجيري رافايل أونييديكا النتيجة، بعدما تابع من مسافة قريبة عرضية البرتغالي كارلوس فوربس ليسكنها في الشباك كهدف ثانٍ (د: 39)، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز فاناكن الهدف ثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (د: 42)، واختتم البديل الفرنسي مامادو دياكون أهداف فريقه بإحرازه للهدف الرابع (د: 75)، وفي الوقت بدل الضائع قلص فريق موناكو النتيجة عن طريق البديل الإسباني أنسو فاتي (د: 90+2).