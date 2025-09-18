تابعوا عكاظ على
المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس رفقة كريستيانو رونالدو.
الأهلي المصري.
رفض البرتغالي فرناندو سانتوس، المُتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا 2016، عرضاً لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وبحسب صحيفة «O Jogo» البرتغالية، فقد أوضح سانتوس، عند سؤاله عن عرض الأهلي، أنه لا يستطيع قبوله، مؤكداً أن أولويته الحالية هي العودة إلى اليونان لتولي تدريب فريق باناثينايكوس.

وأضافت الصحيفة أن سانتوس أغلق الباب أمام فكرة قيادة الأهلي، بعدما رفض العرض المٌقدم إليه يوم الإثنين الماضي، مفضلاً خلافة مواطنه روي فيتوريا في تدريب باناثينايكوس.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، نهاية شهر أغسطس الماضي، إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه، وتكليف عماد النحاس بتولي المهمة بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعيش الأهلي واحدة من أسوأ فتراته في تاريخه الحديث، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في أول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

