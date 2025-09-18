أكد تقرير صحفي أن نادي إنتر ميامي الأمريكي بات قريباً من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في ديسمبر القادم.

ووفقاً لما أوردته شبكة «ESPN»، فإن ميسي وإنتر ميامي في المراحل الأخيرة من مفاوضات التجديد لما بعد 2026، إذ لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل البسيطة.





تجديد العقد

وأشارت الشبكة إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قد يصدر قريباً.

وبمجرد الاتفاق بين ميسي وإنتر ميامي، سيتم إرسال العقد إلى رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للموافقة النهائية.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023، ومنذ ذلك الحين، سجل 54 هدفاً في 62 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي هذا الموسم فقط، يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمريكي، برصيد 20 هدفاً في 21 مباراة بالدوري.

من جانبه، قال الشريك المالك لنادي إنتر ميامي جورجي ماس، في تصريحات سابقة لشبكة «ESPN»، إن النادي سيفعل كل ما بوسعه لضمان شعور ميسي بالراحة عند توقيع عقد التجديد، وحتى اعتزاله في جنوب فلوريدا.