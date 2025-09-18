أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم (الخميس) التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات للرجال، والذي تصدرها منتخب إسبانيا، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز السادس ودخول منتخب إيطاليا ضمن Top10 على حساب منتخب ألمانيا الذي غادر قائمة أفضل 10 منتخبات.لأول مرة منذ عام 2014 تمكن منتخب إسبانيا من تصدر القائمة برصيد (1875.37 نقطة)، يليه منتخب فرنسا (1870.92 نقطة)، فيما تراجع منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022 إلى المركز الثالث (1870.32 نقطة)، فيما حافظت إنجلترا على مركزها الرابع (1820.44 نقطة)، بينما تقدمت البرتغال إلى المركز الخامس (1779.55 نقطة)، وتراجعت البرازيل إلى السادس (1761.6 نقطة)، تلتها هولندا سابعاً (1754.17 نقطة)، ثم بلجيكا ثامناً (1739.54 نقطة)، وبعد ذلك كرواتيا تاسعاً (1714.2 نقطة)، وأخيرا إيطاليا في المركز العاشر برصيد (1710.06 نقطة) التي عادت إلى قائمة الكبار على حساب منتخب ألمانيا.وعلى مستوى المنتخبات العربية تصدرت المغرب القائمة باحتلالها المركز 12 عالمياً، ومصر ثانياً (32 عالمياً)، والجزائر ثالثاً (36 عالمياً)، وتونس رابعاً (49 عالمياً)، وقطر خامساً (55 عالمياً)، والسعودية سادساً (58 عالمياً)، والعراق سابعاً (59 عالمياً)، والأردن ثامناً (62 عالمياً)، والإمارات تاسعاً (65 عالمياً)، وعمان عاشراً (78 عالمياً).