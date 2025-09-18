حقق النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خمسة أرقام تاريخية خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس (الأربعاء)، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الريدز 3-2.

وصنع صلاح الهدف الأول للريدز، الذي سجله أندي روبرتسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وكعادته، سجد محمد صلاح على أرضية ملعب «أنفيلد» شكراً لله عز وجل، بعد تسجيله هدفه في مرمى الروخي بلانكوس.

أرقام تاريخية حققها محمد صلاح

1- أصبح محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، برصيد 74 مباراة، متجاوزاً أسطورة الفريق ستيفن جيرارد (73 مباراة)، ولا يتفوق عليه سوى جيمي كاراغر (80 مباراة)، وهو رقم قابل للكسر في المستقبل القريب.

2- محمد صلاح أول لاعب من الدوري الإنجليزي يُساهم بشكل مباشر في 25 هدفاً (17 هدفًا + 8 تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات خلال عام 2025.

3- سجل نجم ليفربول ثلاثة أهداف في سبع مباريات ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم لم يتجاوزه ضد الفريق الإسباني سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (سبعة أهداف في 12 مباراة).

4- أصبح صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يصنع ويسجل خلال أول ست دقائق من مباراةٍ لفريق إنجليزي.

5- انفرد النجم المصري بالمركز العاشر في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 52 هدفاً، متخطياً أسطورة أرسنال تيري هنري (51 هدفاً).