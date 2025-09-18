كأس السوبر الإيطالي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، التي ستُقام في العاصمة الرياض خلال ديسمبر القادم.

وأوضح الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن منافسات البطولة ستُقام خلال الفترة 18 إلى 22 ديسمبر.

ويشهد الدور نصف النهائي مباراتين قويتين، حيث يلتقي نابولي (بطل الدوري الإيطالي) مع أيه سي ميلان (وصيف بطل كأس إيطاليا) يوم 18 ديسمبر، فيما تجمع المباراة الثانية يوم 19 ديسمبر بين بولونيا (بطل الكأس) وإنتر ميلان (وصيف بطل الدوري).

وسيتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 22 ديسمبر، لتحديد بطل النسخة الجديدة من كأس السوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تُوِّج بلقب النسخة الماضية، بعد فوزه المثير على إنتر بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

