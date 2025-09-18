أعلن مدرب برشلونة هانز فليك القائمة المستدعاة لمواجهة نيوكاسل يونايتد، على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستُبعد نجم الفريق لامين يامال بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بينما عاد فرينكي دي يونع بعض تعافيه من إصابة عضلية.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل في حراسة المرمى جوان غارسيا، تشيزني، دييغو كوشين، وفي الدفاع أراوخو، كوبارسي، كريستينسن، جيرارد مارتين، كوندي، إريك غارسيا، جوفري تورنتس، وجاء في خط الوسط بيدري، دي يونغ، فيرمين، كاسادو، أولمو، برنال، فيما ضم الهجوم فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، راشفورد، روني باردغي، توني فرنانديز.