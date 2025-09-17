يستعد بايرن ميونيخ لخوض اختبار مبكر في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف تشيلسي، اليوم (الأربعاء)، على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي 2012 الذي حسمه الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح على الملعب ذاته.وهذه هي المشاركة الـ 29 لبايرن بالمسابقة، ومع إصابة لاعبين بارزين مثل جمال موسيالا، وألفونسو ديفيز يأمل بايرن في تفادي سيناريو الموسم الماضي، عندما تأهل بصعوبة للأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز 12 وفوزه المثير على سلتيك 3-2 في مجموع مباراتي الملحق.وتاريخياً يُعد لقاء الليلة هو الأول بين الفريقين في دور المجموعات والسادس تاريخياً وتميل الكفة لمصلحة البافاري بثلاثة انتصارات مقابل خسارة وتعادل، وسجل 13 هدفًا واستقبل 8.ويملك البايرن نتائج جيدة على ملعبه ضد الفرق الإنجليزية، إذ فاز في ثمان من آخر 10 مباريات، مع تعادل وخسارة. أما تشيلسي فكسب آخر مباراتين له ضد الألمان، وخسر اثنتين من آخر 11 بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد أندية الدوري الألماني «فاز 7 وتعادل 2».وفاز بايرن بمباراته الافتتاحية في آخر 21 موسمًا بالمسابقة، وحافظ على نظافة شباكه 18 مباراة، منذ خسارته على ملعبه 2-3 أمام ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني سبتمبر 2002.لكن البافاري لا يملك الكثير من الوقت للتأقلم بعد صيف اتسم بالاضطرابات، خصوصاً على مستوى الهجوم، إذ رحل عن صفوفه كل من لوروا سانيه، الفرنسي كينجسلي كومان، توماس مولر والفرنسي الآخر ماتياس تيل، في حين اكتفى بالتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز من ليفربول والمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون معارًا من تشيلسي.ورغم تقديم نفسه بقوة، إذ سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في أول 5 مباريات، إلا أن من المتوقع أن يكون الاختبار الأول لدياز صعبًا حتى بالنسبة إلى لاعب تعوّد على مواجهة الفرق الإنجليزية.