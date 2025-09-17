ألمح الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول إلى إمكانية مشاركة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لأول مرة بقميص ليفربول في لقاء الليلة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد وذلك في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.وقال سلوت في مؤتمر صحفي: «هناك بالتأكيد فرصة لمشاركة إيزاك لأنه ضمن القائمة، ووجوده يعني احتمال اللعب، لكن من المؤكد أنه لن يخوض 90 دقيقة، مجرد تواجده معنا أمر مميز، وربما يشارك».وعن التحدي الأكبر أمام المهاجم السويدي، أوضح سلوت: «اللياقة البدنية، فهو لا يحتاج لإثبات قدرته على اللعب في الدوري الإنجليزي، فقد فعل ذلك بالفعل مع نيوكاسل».وأكد سلوت أن ليفربول يتقدم أسرع مما توقع هذا الموسم، رغم تغييرات الانتقالات والأحداث المأساوية، أبرزها وفاة المهاجم ديوجو جوتا في يوليو الماضي، وقال: «فزنا بجميع مبارياتنا في الدوري رغم أننا لم نظهر أفضل مستوياتنا، نحن في وضع أفضل بكثير مما توقعت، خصوصاً بعد كل التغييرات».وحول فرص التتويج بدوري الأبطال قال سلوت: «كنا على مقربة العام الماضي، لويس إنريكي مدرب باريس قال إن الفائز من مواجهتنا سيتوج بالبطولة، وكان محقاً، ونحن الفريق الوحيد الذي أجبر باريس على وقت إضافي وركلات ترجيح، إذا خرجت، أفضل أن يكون ذلك على يد الفريق الذي سيتوج باللقب، هذا يمنحنا ثقة كبيرة في مقدرتنا على المنافسة».واختتم الهولندي حديثه قائلاً: «صحيح أننا أنفقنا 450 مليون جنيه إسترليني، لكن الناس ينسون أننا بعنا لاعبين بقيمة 300 مليون، هناك تركيز كبير على فيرتز، لكنه جزء من فريق يتصدر الدوري بعد الفوز على نيوكاسل وأرسنال، وهما فريقان لم نهزمهما الموسم الماضي».