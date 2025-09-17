قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من خسارته أمام الفريق ذاته بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الدوريات.

صنع ميسي هدف التقدم لزميله جوردي ألبا، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك سياتل، معلناً الهدف الأول.

ألبا يرد الجميل

وفي الدقيقة 41، رد ألبا الجميل لميسي، حين أرسل له تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، لم يتردد «البرغوث» في تحويلها إلى هدف ثانٍ لإنتر ميامي.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف إيان فراي الهدف الثالث لإنتر ميامي من ضربة رأسية قوية، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها رودريغو دي بول.

وسجّل أوبيد فارغاس هدف حفظ ماء الوجه لسياتل في الدقيقة 69، بعد أن تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في مرمى المنافس.

وغاب النجم الأوروغوياني لويس سواريز عن إنتر ميامي، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بسبب البصق على أحد أفراد الجهاز الفني لفريق سياتل عقب نهائي كأس الدوريات.