تعرض الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني ألكسندر أرنولد، لإصابة عضلية بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم (الثلاثاء) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشعر أرنولد بآلام عضلية في الفخذ اليسرى أثناء وجوده بالقرب من خط التماس، ليسقط أرضاً دون احتكاك مع أي من لاعبي الفريق المنافس.

واضطر الجهاز الفني لاستبداله مبكراً، إذ دخل داني كارفاخال بديلاً له، بينما توجّه أرنولد إلى غرفة الملابس لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي للفريق الملكي.

وكان أرنولد قد انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.