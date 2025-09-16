يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في دور المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب «أليانتس ستاديوم» في تورينو.وستكون مواجهة الليلة هي الأولى بين الفريقين منذ موسم 2014-2015 حين خرج يوفنتوس منتصراً ذهاباً وإياباً 2-1 و3-0 في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال.ويدخل فريق يوفنتوس هذا اللقاء بعد بداية مثالية هذا الموسم بقيادة مدافعه السابق إيغور تودور، إذ فاز بجميع مبارياته الثلاث الأولى في الدوري، آخرها بسيناريو مثير على إنتر 4-3 بهدف في الوقت بدل الضائع عبر البديل ابن الـ19 عاما المونتينيغري فاسيلي أدجيتش.كما يدخل فريق بوروسيا دورتموند هذا اللقاء طمعاً في الفوز لا سيما بعد مستوياته الرائعة التي قدمها في الدوري الألماني، فرغم تعادله مع سانت باولي 3/ 3، إلا إنه فاز بمباراتيه التاليتين على أونيون برلين 3-0 وهايدنهايم 2-0.وشاءت الصدف أن يتواجه دورتموند ويوفنتوس قبيل انطلاق الموسم الحالي في لقاء ودي أقيم الشهر الماضي وخرج منه الفريق الإيطالي منتصرا 2-1 في ملعب منافسه، بفضل ثنائية لأندريا كامبيازو مقابل هدف متأخر لماكسيميليان باير.وتحدث إيجور تودور، مدرب يوفنتوس عن مواجهة دورتموند، إذ قال في المؤتمر الصحفي: «دورتموند فريق قوي ومنظم بشكل جيد، ودائماً هم في منافسة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وهم أقوياء في أوروبا، وبلا شك ستكون مباراة صعبة للغاية لكنها في الوقت نفسه رائعة؛ لأنهم يلعبون في الأبطال على أرضنا، علينا الاستمتاع بالمباراة وتقديم أداء رائع».فيما قال نيكو كوفاتش مدرب دورتموند عن اللقاء: «نحن نلعب خارج أرضنا، وهذا بالتأكيد ميزة ليوفنتوس، لعبنا مباراة ودية ضد يوفنتوس في دورتموند، ويمكنك أن ترى جودة هذا الفريق، يجب أن نبذل أقصى جهد، وأن نقدم 100%، نريد أن نظهر أن لدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق نتيجة جيدة هنا».