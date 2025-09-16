أعلن صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة السابق، وبطل كأس العالم مع منتخب فرنسا 2018، اعتزاله كرة القدم «رسمياً».

حان وقت الوداع

وكتب أومتيتي عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات، حان وقت الوداع، بذلتُ قصارى جهدي بشغف، ولا أندم على شيء».

وأضاف المدافع الفرنسي: «أود أن أشكر جميع الأندية والرؤساء والمدربين واللاعبين الذين عملت معهم».

مسيرة حافلة

وكان أومتيتي البالغ من العمر 31 عاماً، الذي ساعد برشلونة في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، بلا نادٍ منذ رحيله عن فريق ليل في الدوري الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

ولعب أومتيتي 31 مباراة دولية مع فرنسا، وشارك في بطولة أوروبا التي أقيمت على أرضه عام 2016، كما سجل أربعة أهداف دولية منها هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على بلجيكا 1-0 في نصف نهائي كأس العالم 2018.