حقق بيراميدز المصري فوزاً سهلاً على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

جاءت ثلاثية بيراميدز بتوقيع وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، في الدقائق 14 و74 و85 على التوالي.

صدام قوي مع الأهلي على اللقب

وسيخوض بيراميدز اختباراً صعباً ضد الأهلي (بطل دوري أبطال آسيا)، على لقب «كأس أفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ»، المقرر إقامته يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب «الإنماء».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل سنوي اعتباراً من العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية بشكلها القديم، مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.

يُذكر أن ريال مدريد الإسباني تُوّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.