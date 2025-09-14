قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز قاتل على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم (الأحد)، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

تلقى بيرنلي ضربة موجعة في الدقيقة 84 بطرد لاعبه ليزلي أوغوتشوكو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وصمد أصحاب الأرض أمام هجوم ليفربول، وكانوا قريبين من خطف التعادل، قبل أن تصطدم الكرة بذراع البديل حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء، ليحولها محمد صلاح إلى هدف الفوز في الدقيقة 90+5.

وغاب الوافد الجديد السويدي ألكسندر إيزاك، عن صفوف الريدز في مباراة اليوم بسبب عدم الجاهزية البدنية.

بهذه النتيجة، استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز الـ17.