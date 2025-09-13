حقق يوفينتوس فوزاً قاتلاً على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة (4/ 3) بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على أليانز ستاديوم، اليوم (السبت)، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.أحرز أهداف يوفينتوس لويد كيلي (د:14) وكينان يلدز (د:38) وخيفرين تورام (د:83) وفاسيلي أدزيتش (د:90+1)، فيما أحرز أهداف إنتر هاكان تشالهانوجلو هدفين (د:30 و65) وماركوس تورام (د:76).شهد اللقاء إثارة وندية من الفريقين وبدأ إنتر بالتهديد بتسديدة «على الطائر» من باريلا مرت بجوار القائم، ومن ركلة زاوية أحرز يوفينتوس أول الأهداف بتسديدة قوية من المدافع لويد كيلي (د:14)، ورد إنتر ميلان بهدف التعادل بعد تمريرة من أوجوستو لزميله التركي هاكان تشالهانوجلو الذي سددها قوية لتسكن الشباك هدفاً أول لإنتر (د:30)، ليرد عليه ابن جلدته التركي الآخر كينان يلدز بتسديدة من مسافة بعيدة لتسكن شباك الإنتر هدفاً ثانياً ليوفينتوس (د:38)، وعاد إنتر مجدداً للقاء بعد تمريرة بالرأس من البديل زيلينسكي ليستقبلها هاكان تشالهانوجلو بصدره ويسددها قوية في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً له ولفريقه الإنتر (د:65)، وتقدم إنتر ميلان لأول مرة في المباراة عن طريق ماركوس تورام الذي أحرز الهدف الثالث برأسه (د:76)، ولكن يوفينتوس لم يستسلم وأدرك التعادل عن طريق خيفرين تورام وبرأسية أيضاً (د:83)، لتصبح النتيجة 3/ 3، وفي الوقت بدل الضائع خطف يوفينتوس نقاط اللقاء عن طريق البديل فاسيلي أدزيتش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الإنتر هدفاً رابعاً ليوفينتوس (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز يوفينتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لإنتر ميلان.وبهذه النتيجة يحقق يوفينتوس فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة متصدراً جدول الترتيب، وسيلاقي مضيفه هيلاس فيرونا في الجولة القادمة، فيما تلقى إنتر ميلان خسارته الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 3 نقاط محتلاً المركز السابع، وسيواجه ضيفه ساسولو في الجولة القادمة.