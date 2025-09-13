انتفض فريق أرسنال بفوز عريض على ضيفه نوتنجهام فورست (3-0) على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف أرسنال كل من: مارتن زوبيميندي (هدفين 32 و79)، وفيكتور جيوكيريس (د: 46)، ليحقق أرسنال فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 4 نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية في الدوري والأولى تحت قيادة مدربه الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.دخل فريق أرسنال اللقاء سعياً للعودة لسلسلة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من ليفربول بهدف دون مقابل، ورغم تعرض لاعبه مارتن أوديجارد للإصابة ومغادرته لأرضية الملعب إلا إن أرسنال تمكن من التقدم بالنتيجة بعد هدف أكثر من رائع أحرزه مارتن زوبيميندي بتسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك كهدف أول لأرسنال (د: 32)، وبعد بداية الشوط الثاني انطلق إيزي بكرة من الجهة اليسرى ولعبها عرضية أرضية ليسسدها زميله فيكتور جيوكيريس في المرمى كهدف ثانٍ لأرسنال (د: 46)، وكاد نوتنجهام أن يعود للقاء بتسديدة كريس ورد ولكن كرته ارتطمت في العارضة، ورد عليه جيوكيريس بتسديدة قوية ارتطمت في القائم، ومن كرة عرضية رائعة من لينادرو تروسارد حول مارتن زوبيميندي الكرة برأسه داخل الشباك كهدف ثالث لأرسنال (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق أرسنال فوزه الثالث من 4 لقاءات ويصل للنقطة التاسعة، وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، وسيواجه نوتنجهام مضيفه بيرنلي في الجولة القادمة.