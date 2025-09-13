شن الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة هجوماً قوياً على إدارة المنتخب الإسباني لتعاملهم مع لاعبه لامين يامال، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (السبت) قبل مواجهة ضيفه فالنسيا غداً (الأحد) عند تمام الساعة العاشرة ليلاً، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإسباني.وقال هانزي فليك في المؤتمر الصحفي الذي نقله موقع نادي برشلونة على منصة «X»: «اللاعب الشاب لامين يامال لن يكون متاحاً، فقد خضع لفحوصات ولن يكون متاحاً ضد فالنسيا، وثمة شكوك حول مشاركته ضد نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا الخميس، بالنسبة لي هذا أمر مؤسف لقد ذهب إلى المنتخب وهو يعاني من الألم، ولم يتدرب، وتناول مسكنات للألم من أجل اللعب، وفي كل مباراة كانوا متقدمين بثلاثة أهداف أو أكثر، لعب 79 و73 دقيقة، وبين المباريات لم يتدرب».وأضاف هانزي غاضباً: «هذا ليس اهتماماً باللاعبين. إسبانيا لديها أفضل فريق في العالم وأفضل لاعبين في العالم. في كل مركز هم جيدون بشكل لا يصدق. ربما عندما نريد الاهتمام باللاعبين الشباب، يكًون الأمر كذلك، القيام بهذا... أنا حزين جداً بشأن هذا».قال فليك إنه تحدث لفترة وجيزة مع مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عبر رسالة نصية، لكن التواصل بينهما يمكن تحسينه «ربما الأمر كله يتعلق بأن لغتي الإسبانية ليست جيدة، ولغته الإنجليزية ليست جيدة. التواصل... يمكن أن يكون أفضل، كنت أيضاً في هذا الجانب، مدرباً للمنتخب، وأعرف مدى صعوبة هذه المهمة، لكن التواصل مع الأندية كان دائماُ جيداً».وأكد المدرب فليك أن فرينكي دي يونغ سيغيب أيضاً عن مباراة فالنسيا، لكن لاعب الوسط مارك بيرنال جاهز للعودة إلى الفريق لأول مرة منذ تعرضه لإصابة طويلة في الركبة قبل تسعة أشهر.المدرب الألماني تحدث عن عودة تياغو ألكانتارا إلى الجهاز الفني، قائلاً: «أنا سعيد جداً بعودته إلى الفريق، وكذلك الفريق بأكمله والجهاز الفني، ورغم أنه لم يكن سهلاً إقناعه إلا إن زوجته جوليا ساعدته على العودة، وهو لديه خبرة كبيرة ويمكنه نقلها إلى اللاعبين الأصغر سناً، وأعتقد بأنه جزء مهم من أجل نجاحنا».