نقاط ديربي مانشستر.. هدف الجريحين السيتي واليونايتد

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية نحو ملعب الاتحاد في مانشستر عند تمام الساعة 6:30 من مساء غد الأحد لمتابعة الديربي المنتظر، الذي يجمع مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد وذلك في قمة لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين ويسعى إلى تفادي الخسارة الثالثة على التوالي عندما يواجه، في قمة نارية، جاره يونايتد الساعي إلى مواصلة الصحوة بعد بداية متعثرة، ورغم البداية القوية للسيتي بالفوز برباعية نظيفة على وولفرهامبتون إلا إنه خسر أمام جماهيره بثنائية نظيفة من توتنهام هوتسبير، وفي الجولة الماضية خسر من برايتون بهدفين لهدف رغم تقدمه أولاً بهدف هالاند، ويعاني الفريق من غياب 4 لاعبين للإصابة يتقدمهم المصري عمر المرموش الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية، وكذلك المدافع الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي، إضافة للكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، لكن غوارديولا يعقد آمالاً كبيرة على هدافه الدولي النرويجي المتألق مع منتخب بلاده بخماسية في مرمى مولدافيا (11 - 1) في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، لتحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات قبل قمته النارية الخميس المقبل ضد ضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.فيما يدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء بعد التعثر في الجولة الأولى بالخسارة من أرسنال ومن ثم تعادل مع مضيفه فولهام بهدف لكل منهما، وأخيراً انتصر بصعوبة في الجولة الماضية على بيرنلي بنتيجة 3/2 بعد أن أحرز برونو فرنانيدز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء، ويعاني الفريق كثيراً لا سيما بعد خروجه المفاجئ من كأس الرابطة على يد غريمسبي من المستوى الرابع، ويسعى في هذا اللقاء المرتقب للفوز والعودة للمنافسة على مراكز المقدمة.