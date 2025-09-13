في قمة لقاءات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي يحل إنتر ميلان ضيفاً على نظيره يوفنتوس عند تمام الساعة الـ7:00 من مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.ويدخل فريق إنتر ميلان هذا اللقاء بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه اودينيزي بهدفين لهدف ليتجمد رصيد الإنتر عند 3 نقاط، ويطمع في لقاء الليلة لحصد الفوز الثاني والعودة للمنافسة على مراكز القمة.وفي المقابل فإن فريق يوفنتوس يدخل هذه المواجهة وقد حصل على العلامة الكاملة من النقاط بعد فوزه في لقائي الافتتاح محتلاً الصدارة بالتساوي مع نابولي، ويطمح يوفنتوس لمواصلة انطلاقته وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين الإنتر إلى 6 نقاط.وتحدث المدير الفني لإنتر ميلان كريستيان كيفو عن مواجهة الليلة قائلاً: «الفريق قدم أداءً جيداً.. نعلم أن فترة التوقف الدولي يمكن أن تحسن الحالة الذهنية.. واليوم الفريق بأكمله جاهز للعب، والجميع مستعد، ولكن يجب أن نعلم أنها الجولة الثالثة فقط، لا يجب أن نثقل كاهلنا كثيراً.. الجميع يعرف ما يمثله ديربي إيطاليا، نحتاج للتحلي بالحيوية الكافية لقراءة المباراة».كما تحدّث المدير الفني ليوفنتوس إيجور تودور، عن لقاء الليلة بقوله: «بعد فترة التوقف الدولي علينا التفكير يوماً بيوم، بعض اللاعبين يحتاجون للراحة وآخرون يحتاجون إلى المزيد من العمل، وهذا طبيعي، ومباراة الليلة مباراة مهمة لأنها أمام إنتر، ومواجهة فريق كان الأفضل في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة تمنحنا فرصة لقياس مستوانا، لكن هذا لا يعني تغيير النظام».