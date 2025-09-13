قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تجميد العقوبة المفروضة على هانز فليك، مدرب برشلونة، ليصبح متاحاً لقيادة فريقه أمام نيوكاسل في افتتاح مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

انتهاك قواعد السلوك الرياضي

وكان فليك، إلى جانب مساعده ماركوس سورغ، قد تعرضا للإيقاف مباراة واحدة بسبب «انتهاك قواعد السلوك الرياضي»، وذلك خلال خروج برشلونة من نصف نهائي البطولة أمام إنتر ميلان في الموسم الماضي.

وجمّد «يويفا» العقوبة لمدة عام واحد كفترة اختبار للمدرب ومساعده، مع تأكيد الغرامة المالية البالغة 20 ألف يورو على كل منهما.

ويستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج ملعبه، الخميس القادم.