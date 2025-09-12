أكد المدير الرياضي لنادي أتلتيك بلباو الإسباني ميكيل غونزاليس، أن ناديه لم يشك لحظة واحدة في صحة التعاقد مع إيمريك لابورت من صفوف النصر.

وأعلن النادي الإسباني منذ قليل تعاقده رسمياً مع لابورت حتى 2028، بعد أن تعرض لصدمة الأسبوع الماضي برفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إصدار شهادة الانتقال الدولية بدعوى عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد قبل غلق فترة التسجيل في إسبانيا.

وقال غونزاليس في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «نحن سعداء للغاية بإتمام التعاقد مع لابورت، حاولنا التعاون مع النصر لإنجاح الصفقة».

وأضاف: «لولا إصرار أتلتيك بلباو ولابورت على إتمام الصفقة لانهار كل شيء، لكننا كنا نعلم أننا على حق».

وتُقدر قيمة انتقال لابورت إلى أتلتيك بلباو بنحو 10 ملايين يورو سيدفعها النادي الإسباني لنظيره النصر.

وجاءت عودة لابورت لناديه السابق لتسعد أنصاره الذين طالبوا ناديهم بإنهاء موضوعه خلال الفترة الماضية، وقدمت إدارة شركة النصر شكرها للاعب على ما قدمه خلال فترة وجوده مع «العالمي».