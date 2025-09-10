حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، إنجازاً تاريخياً بعدما سجل هدفاً في فوز منتخب بلاده على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 39 هدفاً، متساوياً مع أسطورة غواتيمالا كارلوس رويز، كما رفع «الدون» رقمه القياسي الدولي إلى 141 هدفاً في 223 مباراة.

أهداف مباراة المجر والبرتغال

تقدم المنتخب المجري بالهدف الأول في الدقيقة 21، عندما قابل برناباس فارغا تمريرة عرضية متقنة من زولت ناغي داخل منطقة الجزاء، برأسية سكنت الشباك.

لكن منتخب البرتغال لم يتأخر في الرد، إذ أدرك برناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة من مسافة قريبة.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لـ«برازيل أوروبا» في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها بنجاح في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وعاد فارغا ليسجل هدفه الشخصي الثاني برأسية قوية قبل ستّ دقائق من النهاية، معيداً الأمل لأصحاب الأرض، لكن منتخب المجر لم يصمد طويلاً، إذ أطلق جواو كانسيلو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين فقط، فشل الحارس في التصدي لها، ليمنح البرتغال فوزاً مثيراً.

بهذا الانتصار، ينفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب أرمينيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، بعد فوزه على إيرلندا بنتيجة 2-1، في حين يملك كل من المجر وإيرلندا نقطة واحدة.