تلقى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، خبراً سيئاً بإصابة لاعب الفريق المصري عمر مرموش، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو، أمس (الثلاثاء)، في تصفيات كأس العالم 2026.

وغادر مرموش ملعب المباراة في الدقيقة الثامنة، ودخل أسامة فيصل بديلاً له.

وأوضح طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن إصابة مرموش عبارة عن كدمة في الركبة، ومن المقرر أن يجري اللاعب فحوصات بالأشعة فور وصوله إلى القاهرة صباح اليوم (الأربعاء).

سلسلة إصابات تقلق غوارديولا قبل الديربي

وتُعد إصابة مرموش هي الثالثة التي تضرب صفوف مانشستر سيتي خلال أيام قليلة، بعد تعرض كل من ريان شرقي وجون ستونز للإصابة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة جاره مانشستر يونايتد، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر بـ3 نقاط.