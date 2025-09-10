خطف منتخب البرتغال انتصاراً قاتلاً من مضيفه المجري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «بوشكاش أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب المجري بالهدف الأول في الدقيقة 21، عندما قابل برناباس فارغا تمريرة عرضية متقنة من زولت ناغي داخل منطقة الجزاء، برأسية سكنت الشباك.

هدف التعادل

لكن منتخب البرتغال لم يتأخر في الرد، إذ أدرك برناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة من مسافة قريبة.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لـ«برازيل أوروبا» في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها بنجاح في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

هدف قاتل يحسم المواجهة

وعاد فارغا ليسجل هدفه الشخصي الثاني برأسية قوية قبل ستّ دقائق من النهاية، معيداً الأمل لأصحاب الأرض، لكن منتخب المجر لم يصمد طويلاً، إذ أطلق جواو كانسيلو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين فقط، فشل الحارس في التصدي لها، ليمنح البرتغال فوزاً مثيراً.

بهذا الانتصار، ينفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب أرمينيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، بعد فوزه على إيرلندا بنتيجة 2-1، في حين يملك كل من المجر وإيرلندا نقطة واحدة.