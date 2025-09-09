أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، أمس (الإثنين)، تعاقده مع المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن هيولماند وقّع عقدا لتدريب الفريق حتى 2027، خلفا للمدير الفني المقُال إريك تين هاغ.

ماذا قال هيولماند بعد توليه تدريب الفريق

من جانبه، عبّر هيولماند عن سعادته بتولي تدريب الفريق الألماني، وقال: «شرف كبير أن يعهد إليَّ قيادة فريق بحجم ليفركوزن، بعد النجاحات التي حققها النادي في الماضي، أشعر بحماس بالغ للمساهمة في رسم مستقبله، والعمل مع مجموعة متميزة من اللاعبين، سواء من الوجوه الجديدة أو أصحاب الخبرة».

إقالة سريعة لتين هاغ

يُذكر أن إدارة باير ليفركوزن قررت إقالة تين هاغ بعد ثلاث مباريات فقط، إذ قاد الفريق لتحقيق فوز وحيد في كأس ألمانيا أمام زونينهوف جروساسباخ بنتيجة 4-0، بينما تعثر في أول جولتين من الدوري الألماني، بالخسارة أمام هوفنهايم (2-1) والتعادل مع فيردر بريمن (3-3).