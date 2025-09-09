أكد تقرير صحفي أن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي قرر إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب شبكة «بي بي سي»، جاء قرار الإقالة بعد أسابيع قليلة من توتر العلاقة بين نونو ومالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

مشاورات حول البديل

وأضافت الشبكة أن إدارة النادي تُجري مشاورات لاختيار بديل مناسب، ومن المتوقع الإعلان عن المدرب الجديد في القريب العاجل.

وكان نونو سانتو قد وجّه انتقادات حادة لخطط النادي في سوق الانتقالات الصيفي، منتصف الشهر الماضي، ما أثار استياء مالك النادي.

تصريحات المدرب

وقال المدرب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»:«خططنا في سوق الانتقالات الصيفي لم تنجح، وتحضيراتنا للموسم لم تكن مثالية، لا نعرف حتى الآن الشكل النهائي لتشكيلتنا، هناك لاعبون يتدربون معنا وهم يعلمون أنهم سيرحلون على سبيل الإعارة، لدينا مشكلة كبيرة».

ويحتل نوتنغهام فورست حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.