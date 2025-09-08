توصل نادي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز إلى تسوية بشأن قواعد «المعاملات مع الأطراف المرتبطة» (APTs).ووافق سيتي على أن القواعد المعدلة صالحة وملزمة، بعد أن كان قد طعن فيها عبر تحكيم في يناير الماضي، معترضاً على طريقة احتساب القروض المملوكة للمساهمين، وتهدف القواعد، التي أُدخلت في ديسمبر 2021 بعد استحواذ مجموعة سعودية على نيوكاسل، لضمان تقييم المعاملات التجارية بين الأندية وكيانات مرتبطة بملّاكها وفق القيمة السوقية العادلة.ويضمن التعديل الأخير تقييم القروض الحالية والمستقبلية وحق الأندية في الاطلاع على البيانات مبكراً، وتأتي التسوية قبل صدور قرار اللجنة المستقلة بشأن أكثر من 100 تهمة مالية موجهة الى السيتي، والتي ينفيها النادي بشدة.وكانت المشكلة قد بدأت بين الطرفين في فبراير 2023 عندما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن قروض المساهمين والرعايات التجارية وهو الأمر الذي اعترض عليه مانشستر سيتي؛ لأنها تحد من قدرته على توقيع عقود رعاية مع شركات مرتبطة بمالكي النادي.