إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان

أعلن اتحاد كرة القدم الأذربيجاني مساء اليوم الإثنين، إقالة المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس من منصبه كمدير فني للمنتخب الكروي الأول، بعد فترة قصيرة امتدت 15 شهرًا دون تحقيق أي فوز.وجاء قرار الإقالة عقب الهزيمة القاسية التي مني بها منتخب أذربيجان أمام منتخب آيسلندا بخماسية دون مقابل ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.وأكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم في أذربيجان، أن العقد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين، مشيرًا إلى أن سانتوس لم يشارك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوكرانيا، والتي سيقودها مؤقتًا مدرب فريق تحت 21 عامًا.وخلال فترة قيادة سانتوس التي بدأت في يونيو 2024، خاض المنتخب الأذربيجاني 11 مباراة، خسر 9 منها وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتمكن من الانتصار طوال الفترة القصيرة الماضية.