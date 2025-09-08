تأجيل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لأسباب أمنية بعد حضور ترمب

تقرر تأجيل بداية انطلاق نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» آخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، المقامة على الملاعب الصلبة بين الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز، لمدة نصف ساعة، أمس (الأحد)، بسبب إجراءات أمنية إضافية.وقوبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي حرص على مشاهدة المباراة من الملعب، بمزيج من الهتافات من الجماهير التي وصلت مبكراً عندما لوح بيده من جناحه في ملعب آرثر آش الذي استضاف اللقاء، طبقاً لـ«رويترز».ودفع تشديد إجراءات التفتيش الأمني عند مداخل الملعب، وعند دخول مبنى الصالة، اتحاد التنس الأمريكي إلى الإعلان عن بدء المباراة النهائية في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدلاً من موعدها المحدد في الساعة الثانية.وفي الساعة الثانية والنصف عصراً، كان آلاف المشجعين لا يزالون يقفون في الساحة خارج ملعب آرثر آش، في طوابير طويلة للدخول.ويعتبر ترمب أول رئيس أمريكي يحضر في عهده بطولة «فلاشينغ ميدوز»، منذ الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2000.