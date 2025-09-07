تعرض اللاعب إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج لإصابة في وجهه قبل لقاء منتخب بلاده ضد مولدوفا الثلاثاء القادم، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.وظهر هالاند في صورة نشرها في حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة في وجهه تم بسببها إجراء 3 غرز جراحية.وبدأت القصة كما ذكرت وسائل إعلامية عالمية عندما وصلت الحافلة لمقر إقامة المنتخب النرويجي، وبعد نزول هالاند من الحافلة وقف بجوارها لاستلام أمتعته، إلا أنه تم فتح الباب فجأة ليرتطم بوجه هالاند، وتدخل طبيب المنتخب وتم نقله للمستشفى.الجدير بالذكر أن منتخب النرويج يتصدر منتخبات المجموعة برصيد 12 نقطة، إذ انتصر في جميع اللقاءات الأربعة السابقة التي خاضها في التصفيات، وأحرز هجومه 13 هدفاً فيما استقبلت شباكه هدفين فقط.