سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا
تابعوا عكاظ على
Google News Account

شهدت مباراة ودية في تنزانيا حادثة غريبة بعد أن اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بسبب سرب من النحل اجتاح أرضية الملعب.

المباراة جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غير معتاد حين سقط اللاعبون، الحكام، والطاقم الفني أرضا لتفادي لسعات النحل.

لم تُعرف الأسباب الدقيقة لظهور النحل في هذا التوقيت، إلا أن البعض أرجعها إلى تقلبات الطقس، بينما أشار آخرون إلى أن الاهتزازات والضوضاء المصاحبة للمباراة ربما تسببت في استثارة الحشرات.

بعد لحظات من الفوضى، هدأت الأمور واستؤنفت المباراة دون تسجيل إصابات خطيرة.

أخبار ذات صلة
 
كابوس الإصابات يضرب «باريس».. ديمبلي يغيب 6 أسابيع
كابوس الإصابات يضرب «باريس».. ديمبلي يغيب 6 أسابيع
«نجوم روشن» يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا بخماسية
«نجوم روشن» يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا بخماسية