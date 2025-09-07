كابوس الإصابات يضرب «باريس».. ديمبلي يغيب 6 أسابيع
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه عثمان ديمبلي، عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن ديمبلي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي، ما سيبعده عن الملاعب قرابة شهر ونصف.

كما أكد باريس سان جيرمان تعرض اللاعب ديزيريه دويه لإصابة خلال المباراة نفسها، إذ عانى من شد في ربلة الساق اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع.

وكان النادي الباريسي قد أعلن خلال الساعات الماضية إصابة مدربه لويس إنريكي بكسر في عظمة الترقوة، إثر حادث دراجة، وخضوعه لعملية جراحية.

أخبار ذات صلة
 
«نجوم روشن» يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا بخماسية
«نجوم روشن» يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا بخماسية
تصفيات المونديال.. إنجلترا تهزم أندورا وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة
تصفيات المونديال.. إنجلترا تهزم أندورا وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة