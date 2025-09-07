تصفيات المونديال.. إنجلترا تهزم أندورا وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة

تغلّب منتخب إنجلترا على ضيفه أندورا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء الهدف الأول بنيران صديقة، عندما سجّل كريستيان غارسيا، لاعب أندورا، بالخطأ في مرماه بعد عرضية من نوني مادويكي في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

وواصلت إنجلترا ضغطها في الشوط الثاني، وخلقت عدة فرص خطيرة، تصدى لها حارس أندورا إيكر ألفاريز ببراعة، مانعاً كل من إيبيريشي إيزي وإليوت أندرسون من التسجيل.

وسجل ديكلان رايس الهدف الثاني لمنتخب «الأسود الثلاثة» في الدقيقة 67، عبر ضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية متقنة من ريس جيمس.

بهذا الفوز، يعزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الـ11 في تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، محققاً العلامة الكاملة، فيما يتذيل منتخب أندورا الترتيب دون نقاط.